Sakarya'da yolcu otobüsü kazası! TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var
Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. İşte o anlar...
TIRA ARKADAN ÇARPTI
H.Y. yönetimindeki Tokat-İstanbul seferini yapan 34 FA 4591 plakalı otobüs, D-650 karayolu Adapazarı istikameti 1. OSB mevkisinde Y.M. idaresindeki 34 FNK 279 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otobüs sürücüsü ile yolcular yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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ARAÇTA SIKIŞANLAR OLDU
Kaza nedeniyle araçta sıkışan otobüs sürücüsü ile bazı yolcular, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan sürücü ile 24 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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