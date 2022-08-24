25 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da yolcu otobüsü kazası! TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da yolcu otobüsü kazası! TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
ABONE OL
Sakarya’da yolcu otobüsü kazası! TIR’a arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu'nda şehirler arası yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 25 kişi yaralandı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. İşte o anlar...

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 25 kişi yaralandı.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

H.Y. yönetimindeki Tokat-İstanbul seferini yapan 34 FA 4591 plakalı otobüs, D-650 karayolu Adapazarı istikameti 1. OSB mevkisinde Y.M. idaresindeki 34 FNK 279 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü ile yolcular yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

ARAÇTA SIKIŞANLAR OLDU

Kaza nedeniyle araçta sıkışan otobüs sürücüsü ile bazı yolcular, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü ile 24 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Öte yandan kazada yaralanmayan yolcular, kaza yerine yakın akaryakıt istasyonunda bir süre bekledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA