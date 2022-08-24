Sakarya’da yolcu otobüsü kazası! TIR’a arkadan çarptı! Çok sayıda yaralı var

TIRA ARKADAN ÇARPTI

H.Y. yönetimindeki Tokat-İstanbul seferini yapan 34 FA 4591 plakalı otobüs, D-650 karayolu Adapazarı istikameti 1. OSB mevkisinde Y.M. idaresindeki 34 FNK 279 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otobüs sürücüsü ile yolcular yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.