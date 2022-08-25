Bursa’da sadaka kutusu hırsızlığı!
YAŞAM İHA
Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi girdiği baharat dükkanında sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Şahıs, baharat dükkanında kimseyi göremeyince içeri girerek masanın üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da yaşanan olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi baharat dükkanında kimseyi göremeyince içeri girerek masanın üzerinde duran sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.
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