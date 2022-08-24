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İstanbul’da şoke eden olay! Mekana almayan kişiyi bıçakladı

İHA
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Giriş: 24.08.2022 11:57
İstanbul’da geçen ay alınmadığı mekana maskeli bir şekilde gelen şahıs, mekanın önünde oturan bir kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtı. Dehşet anları güvenlik kamerasında yansırken, Güven Timleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.
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