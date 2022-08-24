İstanbul’da şoke eden olay! Mekana almayan kişiyi bıçakladı

İstanbul’da geçen ay alınmadığı mekana maskeli bir şekilde gelen şahıs, mekanın önünde oturan bir kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtı. Dehşet anları güvenlik kamerasında yansırken, Güven Timleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.