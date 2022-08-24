24 Ağustos 2022, Çarşamba
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İstanbul’da şoke eden olay! Mekana almayan kişiyi bıçakladı
İstanbul’da geçen ay alınmadığı mekana maskeli bir şekilde gelen şahıs, mekanın önünde oturan bir kişiyi defalarca bıçaklayıp kaçtı. Dehşet anları güvenlik kamerasında yansırken, Güven Timleri tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı.