İstanbul’da dehşet anları! Gürültü yaptıkları için uyardı canından oldu

"BİR UYARIYLA OLAY BU DURUMA GELDİ"



Sokak sakinlerinden görgü tanığı bir kişi, "Önce sözlü münakaşalar yapılmış, yarım saat sonra münakaşanın devamı gerçekleşmiş. O esnada gençlerden biri silah gösterip tehditkâr konuştu. Sonrasında vefat eden kişi evine gitti, silah almaya gittiğini düşünen gençler kaçtı. Elinde silahla evinden çıkan kişi gençleri aramaya başladı. 2-3 dakika sonra silah sesleri duyuldu. Gençler merdivenlerde oturup gece saat 02.00'ye kadar sohbet ediyorlar ama o saatte olmayacak şeyler. Vefat eden kişinin eşi gençleri uyarınca bunların zoruna gidiyor, olay o şekilde başlıyor." diye konuştu. Temel Arslan'la aynı apartmanda oturan komşusu da, "Sevilen bir insandı. Ama bunlardan çok rahatsızız. Sadece bunlar değil başkaları da var. Devamlı geliyorlar, camına vuruyorlar. Kaç defa polise şikâyette bulundu. Bir uyarıyla olay bu duruma geldi. Bir can bu kadar ucuz olmamalı." dedi.

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