Türkiye vatandaşını gurbet ellerde çaresiz bırakmadı! Almanya "fişini çekeriz" dedi Türk devleti sahip çıktı

ZORLUK ÇEKTİLER

Yusuf, Aydeğer için "Entübe olursa fişini çekeriz" dendiğini anlattı. Doktorun işi hastayı yaşatmakken aileye karşı "hasta ölebilir alın gidin yapacak bir şey yok" şeklinde bir tavır sergilendiğini kaydeden Yusuf, "Odayı boşaltın, biran önce dediler. Hukuken sorumluluğa girmemek için yazılı belge de vermediler. Her noktada büyük zorluklar yaşadık" dedi.

YETKİLİLER YAKINDAN İLGİLENDİ

Aydeğer'in dün ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye yerleştirildiğini söyleyen Yusuf, konuyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, YTB Başkanı Abdullah Eren'in yakından ilgilendiğini aktardı. Yusuf, vatandaşına sahip çıkan Türkiye'nin gelişmiş kabul edilen ülkelerden çok daha ileri seviyede olduğunu ve bu yüzden minnettar olduklarını, devletin büyüklüğünü gösterdiğini ifade etti.