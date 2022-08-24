İstanbul’da balıkçılar gün sayıyor! Bu yıl palamutta beklenti yüksek

"YENİ SEZONA HAZIRIZ"

5 senedir balıkçılık yaptığını ve palamutu hiç böyle görmediğini dile getiren Emre Güven, " Ben 5 senedir balıkçılık yapıyorum. Ağustos'un 1'inde ambarları boyadık, raspa yaptık. Şimdide ağlarımıza başladık. Yeni sezona hazırız. Bu sene çok erken palamut gözüktü. Limanda ufak ufak yavru çinekoplar görüyoruz. Bu senenin bereketli olmasını bekliyoruz. Palamut hiç böyle gözükmemişti. Çok erken başladı. Bol olursa uygun olur. Fiyatlar düşük olmazsa bizim için daha iyi. Mazot çok pahalı. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.