İstanbul’da balıkçılar gün sayıyor! Bu yıl palamutta beklenti yüksek
İstanbul’da 1 Eylül’de sona erecek olan denizlerde avlanma yasağına yaklaşık bir hafta kala balıkçılar hazırlıklarına son hızla devam ediyor. Yeni sezon öncesi tekne ve ağların bakımını yapan balıkçılar denizde bol palamut gördüklerini belirttiler.
15 Nisan'da başlayan balık avlama yasağının bitmesine sayılı günler kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlıkların yapıldığı limanlardan biri olan Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki büyük limanda balıkçılar av için hem teknelerini hem de ağlarını tamir ediyor. 1 Eylül'de sona erecek olan balık avlama yasağının bitmesine yaklaşık bir hafta kala balıkçıların beklentisi palamut oldu. Bu yıl daha denize açılmadan palamut gördüklerini belirten balıkçılar bekledikleri gibi çıkarsa ucuza palamut yiyebileceklerini kaydetti.
"YENİ SEZONA HAZIRIZ"
5 senedir balıkçılık yaptığını ve palamutu hiç böyle görmediğini dile getiren Emre Güven, " Ben 5 senedir balıkçılık yapıyorum. Ağustos'un 1'inde ambarları boyadık, raspa yaptık. Şimdide ağlarımıza başladık. Yeni sezona hazırız. Bu sene çok erken palamut gözüktü. Limanda ufak ufak yavru çinekoplar görüyoruz. Bu senenin bereketli olmasını bekliyoruz. Palamut hiç böyle gözükmemişti. Çok erken başladı. Bol olursa uygun olur. Fiyatlar düşük olmazsa bizim için daha iyi. Mazot çok pahalı. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.
"EN GÜZEL PALAMUT 2005'TE OLMUŞTU. BU SENE DENİZ 2005'TEN DE İYİ GÖZÜKÜYOR"
50 yıldır balıkçılık yapan Yusuf Girit, "Bu sene hazırlıklarımızı tamamladık. Makineleri yaptık, ağları devir daim yaptık. Her şey elden geçti. Bu sene Allah denize balık verdi. Palamut olarak bu sene güzel gözüküyor. Onun dışında çinekop ve hamside bekliyorum. Fiyatları biz ayarlayamıyoruz. Onları komisyoncular ayarlıyor. Malın durumuna göre değişiyor. En güzel palamut 2005'te olmuştu. Bu sene deniz 2005'ten de iyi gözüküyor. Allah herkesin gönlüne göre versin" dedi.
"BU SENE DENİZ BOL GÖZÜKÜYOR"
Balık bol olursa fiyatların uygun olacağını söyleyen Onur Tak, "Güzel bir sezon bekliyorum. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Hazırlıklarımıza başladık. Tamamı olmasa da birkaç işi yaptık. Şu ana kadar mantar diktik, ağların merhametini, dikişini yaptık. Bu sene güzel palamut bekliyoruz. Onun dışında istavrit ve çinekop olabilir. Bu sene deniz bol gözüküyor. Fiyatları bilemiyoruz. Bol olursa fiyatı uygun olur. Bu sene hamsi olmaz. Çünkü palamut olduğu zaman hamsi olmuyor" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili tüm detaylar! 22 soru 22 cevap
- DGS taban puanları ve geçiş bölümleri 2022: DGS tercih nereden, nasıl yapılır? DGS 2022 tercih kılavuzu...
- Son başvuru tarihi de açıklandı! KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?
- TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi?
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 23 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?
- 85 bin personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı...
- İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...
- KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? KYK düzenlemesi Meclis'e geldi mi? Bakan Nebati açıkladı...
- Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
- Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, şartları neler?