24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Hatay'da korkunç kaza! İşçileri taşıyan kamyonet uçuruma devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2022
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Hatay’da korkunç kaza! İşçileri taşıyan kamyonet uçuruma devrildi

Hatay'da taş ocağı işçilerini taşıyan kamyonetin yağış ve sis nedeniyle uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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