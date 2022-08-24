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İstanbul’da bu kadarı da olmaz dedirten olay! Dilenerek topladılar, metrobüste oturup saydılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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İstanbul’da bu kadarı da olmaz dedirten olay! Dilenerek topladılar, metrobüste oturup saydılar

İstanbul’da otobüs ve metrobüs duraklarında dilenen kadınlar, gün içerisinde topladıkları paraları bindikleri metrobüste saydılar. Yolcular şaşkın bakışlarla kadınları izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da otobüs ve metrobüs duraklarında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen kadınlar topladıkları paralarla birlikte metrobüse bindi.

Cevizlibağ'dan bindikleri metrobüste ayakta yer bulamayan kadınlar herkesin için yere oturdu. Keselerinde bulunan paraları çıkaran kadınlar herkesin içinde saymaya başladı.

Metrobüste bulunan yolcular şaşkınlıkla izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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