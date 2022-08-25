25 Ağustos 2022, Perşembe
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İstanbul’da balıkçılar gün sayıyor! Bu yıl palamutta beklenti yüksek
İstanbul’da 1 Eylül’de sona erecek olan denizlerde avlanma yasağına yaklaşık bir hafta kala balıkçılar hazırlıklarına son hızla devam ediyor. Yeni sezon öncesi tekne ve ağların bakımını yapan balıkçılar denizde bol palamut gördüklerini belirttiler.