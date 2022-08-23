Muğla’da hatalı sollamayla gelen facia! İki eski belediye başkanı, öğretim üyesi ve eski güreş ağası hayatını kaybetti

Kazada yaralanan kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası yola saçılan kovanlardan çıkan arıların saldırması nedeniyle ekipler koruyucu elbise giyerek çalışmalarını yürüttü.

HATALI SOLLAMA İLE GELEN FACİA / VİDEO