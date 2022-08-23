Muğla'da hatalı sollamayla gelen facia! İki eski belediye başkanı, öğretim üyesi ve eski güreş ağası hayatını kaybetti
Muğla Seydikemer'de iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen arı yüklü kamyona çarptı. Kazada yaşamını yitiren iki eski ilçe belediye başkanı ile öğretim üyesi ve eski güreş ağasının cenazesi, Burdur'un Altınyayla ilçesinde toprağa verildi.
Muğla Seydikemer'de iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen arı yüklü kamyona çarptı. Kazada ANAP'tan 1999-2000 yıllarında Burdur'un Altınyayla ilçesi belediye başkanlığı yapan Süleyman Kılınç, 1994-1999 yıllarında DYP'den Altınyayla belediye başkanlığı yapan Mevlüt Şimşek, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın (71) ve eski güreş ağası Ünal Karapınar (58) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.
Kazada yaralanan kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası yola saçılan kovanlardan çıkan arıların saldırması nedeniyle ekipler koruyucu elbise giyerek çalışmalarını yürüttü.
GÜREŞ SAHASINDAN UĞURLANDILAR
Kazada ölen 5 kişiden 4'ünün cenaze töreni dün Burdur Altınyayla'daki bir güreş sahasında yapıldı.
Cenazeye Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.
Namaz sonrası eski belediye başkanı Mevlüt Şimşek ile Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın cenazeleri Hacıyaran Mezarlığı'nda, eski belediye başkanı Süleyman Kılınç'ın cenazesi Sorkuncuk Mezarlığı'nda, Ünal Karapınar'ın cenazesi ise Havıtlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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