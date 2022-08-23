Nafakayı alamadığını iddia eden öfkeli kadın dehşet saçı: Eski kocaya kayınbirader dayağı!

Zira herhangi bir kesime, diğerini keyfi olarak cezalandırma yetkisi veren, süresi belli olmayan, sonsuza kadar borçlandırıcı bir düzenleme olan "nafaka" düzenlemesi tarifi imkansız haksızlıklara yol açtığı gibi, yeni kurulan aileye de ciddi zararlar vermektedir' diye konuştu.

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