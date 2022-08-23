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Düzce'de kahreden ölüm! Nefes borusuna kaçan dönerle yaşamını yitirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Düzce’de kahreden ölüm! Nefes borusuna kaçan dönerle yaşamını yitirdi

Düzce'de tavuk döner alarak kaldırımda yemeye başlayan 68 yaşındaki İrfan Güler, dönerin nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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