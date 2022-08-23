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Marmara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İstanbul'a günlerce yağmur yağacak | İşte 5 günlük hava durumu raporu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Marmara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İstanbul’a günlerce yağmur yağacak | İşte 5 günlük hava durumu raporu

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için beklenen sağanak yağış için Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi. Bugün başlayacak olan sağanak yağış sonrası sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi olduğu belirtildi. Yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul'un haftayı sağanak altında bitireceği ifade edildi. Peki sağanak yağış başka hangi illerde bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu...

İstanbul'da beklenen sağanak yağış için Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi. Öğlen saatlerinden sonra Marmara'nın batısı için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde ise İstanbul'da da haftanın yağmurlu geçeceği işaret edildi. Marmara Bölgesi için yapılan kritik açıklamada sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi olduğu belirtildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

MGM'nin resmi internet sitesinden yapılan uyarıda Beklenen Hadise ise Gök gürültülü Sağanak Yağış ifadelerine yer verildi.

Sağanak yağış uyarısı için verilen saatte bugün 13.00 işaret edildi. Beklenen sağanak yağışın akşam 21.00'a kadar da süreceği belirtildi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, oluşması muhtemel riskler için "Sel - Su Baskını - Yıldırım - Ulaşımda Aksamalar" denildi.

O İLLER TEK TEK AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sağanak yağış beklenen iller de açıkladı.

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı Marmara bölgesi için geçilen uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL İÇİN HAFTA BOYUNCA SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumu raporunda dikkat çeken illerden biri de İstanbul oldu. Raporun yayınlandığı MGM'nin resmi sitesinden İstanbul için bugünden itibaren Cumartesi gününe kadar yağmur beklendiği belirtildi.

İşte 5 günlük hava tahmin raporu;

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

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