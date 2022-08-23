Marmara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İstanbul’a günlerce yağmur yağacak | İşte 5 günlük hava durumu raporu

İstanbul'da beklenen sağanak yağış için Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi. Öğlen saatlerinden sonra Marmara'nın batısı için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde ise İstanbul'da da haftanın yağmurlu geçeceği işaret edildi. Marmara Bölgesi için yapılan kritik açıklamada sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi olduğu belirtildi.