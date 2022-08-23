Burdur’da hortum ortalığı ayağa kaldırdı! Havaya savrulan vatandaş: ’Bir anda beni havalandırdı’

'DEKORLARIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ'

Hortumu cep telefonu ile görüntüleyen Hande Akdoğan, "Hortum, çekim platomuza büyük zarar verdi. Burası hem oturduğumuz ev hem de fotoğrafçı olduğumuz için çekim platosu olarak kullanıyorduk. Çok masraf yaparak yaptığımız, dekorların büyük bölümü zarar gördü. Hortum başlayınca görüntülemeye başladım. Bize doğru yaklaşınca ve etkisini hissedince büyük korku yaşadık. Sağlığımızın yerinde olmasına şükrediyoruz" dedi.