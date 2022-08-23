Burdur’da hortum ortalığı ayağa kaldırdı! Havaya savrulan vatandaş: 'Bir anda beni havalandırdı'
Burdur Yeşilova’da meydana gelen hortum, paniğe yol açtı. Evinin önünde oturan şahsı birkaç metre havalandıran hortum, pek çok eve de zarar verdi. Hortum hem cep telefonu ile kayda alındı hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hortumun çıktığı anlarda cep telefonu ile görüntü çeken şahsın "Geliyor geliyor, şimdi bizi, burayı uçuracak", "Anam, anam... Bu ne" dediği, bir kızın da "Baba cidden geliyor. Baba geldi, geldi" diye korkuyla seslendiği duyuluyor. Hortumun savurduğu vatandaş o anları anlattı. İşte ayrıntılar...
Burdur'un Yeşilova ilçesinin batı kesiminde geçen gün saat 18.30 sularında başlayan hortum, saniyeler içerisinde Salda Gölü kıyısındaki Kayadibi Mahallesi'ne ulaştı.
O ilde hortum! Bir vatandaşı havaya savurdu | VİDEO
Hortum, çobanlıkla uğraşan Zekeriya Kılınç'ın ağılının ve evinin çatısını uçurdu.
HORTUM VATANDAŞI SAVURDU
Kılınç'ın komşusu Tuncer Şakar'ın 15 dönümlük ceviz bahçesine de zarar veren hortum, ardından Oktay Özcan'ın evinin çatısını uçurdu.
Hortum ayrıca evinin önünde oturan Özcan'ı da birkaç metre havalandırıp, savurdu.
Özcan'ın yan komşusunun evine de zarar veren hortum, Salda Gölü'ne doğru ilerleyip, birkaç bağ evine zarar verdikten sonra yok oldu.
"ZARARIM ÇOK BÜYÜK"
Korku dolu anları anlatan Zekeriya Kılınç, "Zararım çok büyük, hayvanlarım açıkta kaldı. Ağılımın çatısı uçtu, devletten yardım bekliyorum" dedi.
"HORTUM BENİ HAVALANDIRDI"
Tuncer Çakar ise "Zararımız büyük ama sağlığımız yerinde, ona şükrediyoruz" diye konuştu.
Oktay Özcan da "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi, bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" ifadelerini kullandı.
'DEKORLARIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ'
Hortumu cep telefonu ile görüntüleyen Hande Akdoğan, "Hortum, çekim platomuza büyük zarar verdi. Burası hem oturduğumuz ev hem de fotoğrafçı olduğumuz için çekim platosu olarak kullanıyorduk. Çok masraf yaparak yaptığımız, dekorların büyük bölümü zarar gördü. Hortum başlayınca görüntülemeye başladım. Bize doğru yaklaşınca ve etkisini hissedince büyük korku yaşadık. Sağlığımızın yerinde olmasına şükrediyoruz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi?
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 23 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?
- 85 bin personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı...
- İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...
- KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? KYK düzenlemesi Meclis'e geldi mi? Bakan Nebati açıkladı...
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...
- Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, şartları neler?
- EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?
- En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...
- YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları
- Ortaöğretim, lise KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 geç başvuru tarihleri açıklandı mı?