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Burdur’da hortum ortalığı ayağa kaldırdı! Havaya savrulan vatandaş: 'Bir anda beni havalandırdı'

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Burdur’da hortum ortalığı ayağa kaldırdı! Havaya savrulan vatandaş: ’Bir anda beni havalandırdı’

Burdur Yeşilova’da meydana gelen hortum, paniğe yol açtı. Evinin önünde oturan şahsı birkaç metre havalandıran hortum, pek çok eve de zarar verdi. Hortum hem cep telefonu ile kayda alındı hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hortumun çıktığı anlarda cep telefonu ile görüntü çeken şahsın "Geliyor geliyor, şimdi bizi, burayı uçuracak", "Anam, anam... Bu ne" dediği, bir kızın da "Baba cidden geliyor. Baba geldi, geldi" diye korkuyla seslendiği duyuluyor. Hortumun savurduğu vatandaş o anları anlattı. İşte ayrıntılar...

Burdur'un Yeşilova ilçesinin batı kesiminde geçen gün saat 18.30 sularında başlayan hortum, saniyeler içerisinde Salda Gölü kıyısındaki Kayadibi Mahallesi'ne ulaştı.

O ilde hortum! Bir vatandaşı havaya savurdu | VİDEO

Hortum, çobanlıkla uğraşan Zekeriya Kılınç'ın ağılının ve evinin çatısını uçurdu.

HORTUM VATANDAŞI SAVURDU

Kılınç'ın komşusu Tuncer Şakar'ın 15 dönümlük ceviz bahçesine de zarar veren hortum, ardından Oktay Özcan'ın evinin çatısını uçurdu.

Hortum ayrıca evinin önünde oturan Özcan'ı da birkaç metre havalandırıp, savurdu.

Özcan'ın yan komşusunun evine de zarar veren hortum, Salda Gölü'ne doğru ilerleyip, birkaç bağ evine zarar verdikten sonra yok oldu.

"ZARARIM ÇOK BÜYÜK"

Korku dolu anları anlatan Zekeriya Kılınç, "Zararım çok büyük, hayvanlarım açıkta kaldı. Ağılımın çatısı uçtu, devletten yardım bekliyorum" dedi.

"HORTUM BENİ HAVALANDIRDI"

Tuncer Çakar ise "Zararımız büyük ama sağlığımız yerinde, ona şükrediyoruz" diye konuştu.

Oktay Özcan da "Olayın şokunu hala atlatamadım. Hortum geldi, bir anda beni havalandırdı. O an olayın şokuyla salıncağa tutunmaya çalıştım. Hortum salıncakla birlikte beni havalandırdı. Büyük şok yaşadım" ifadelerini kullandı.

'DEKORLARIMIZIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ZARAR GÖRDÜ'

Hortumu cep telefonu ile görüntüleyen Hande Akdoğan, "Hortum, çekim platomuza büyük zarar verdi. Burası hem oturduğumuz ev hem de fotoğrafçı olduğumuz için çekim platosu olarak kullanıyorduk. Çok masraf yaparak yaptığımız, dekorların büyük bölümü zarar gördü. Hortum başlayınca görüntülemeye başladım. Bize doğru yaklaşınca ve etkisini hissedince büyük korku yaşadık. Sağlığımızın yerinde olmasına şükrediyoruz" dedi.

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