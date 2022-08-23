23 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkent Ankara'da PKK'ya eş zamanlı operasyon! 6 şüpheli gözaltına alındı

Başkent Ankara'da PKK'ya eş zamanlı operasyon! 6 şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2022
ABONE OL
Başkent Ankara’da PKK’ya eş zamanlı operasyon! 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA