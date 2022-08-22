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Manisa’daki orman yangını kontrol altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Manisa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Kula ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın bölgesinde ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, bölgede herhangi bir tehlike de kalmadı.

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