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İstanbul Kartal'da el bombası bulundu! SAS komandoları etkisiz hale getirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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İstanbul Kartal’da el bombası bulundu! SAS komandoları etkisiz hale getirdi

İstanbul'un Kartal ilçesinde denize girenlerin 2 metre derinlikte gördükleri el bombasını Sualtı Savunma Komandoları etkisiz hale getirerek, kıyıya çıkardı.

Kartal'da denize girenlerin 2 metre derinlikte gördükleri el bombasını Sualtı Savunma Komandoları (SAS) etkisiz hale getirerek, kıyıya çıkardı.
Kartal Dragos Sahili'nde, dün saat 14.00 sıralarında sahile yüzmeye gelenler, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde el bombası olduğunu fark etti.

Olay yerine deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı.

El bombası, bu sabah Sualtı Savunma Komandoları (SAS) tarafından etkisiz hale getirilerek kıyıya çıkarıldı. El bombası daha sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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