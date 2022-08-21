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Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Manisa’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri... Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale ediyor.

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