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Bursa’da çorbacıda yan bakma kavgası! Acımasızca saldırdılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Bursa’da çorbacıda yan bakma kavgası! Acımasızca saldırdılar

Bursa'da bir çorbacıda ‘yan bakma’ tartışması sonrası 2 grup birbirine girdi. Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da yaşanan olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, restoranda yemek yiyen 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan biri diğerini acımadan darp etti. Diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ile polis ekibi sevk edildi.

Yaralı şahıs ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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