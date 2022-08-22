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Batman'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti! Kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Batman’da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti! Kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında otomobille hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada,4 kişi yaşamını yitirdi. Hasankeyf Köprüsü girişinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı otomobille, 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İşte detaylar...

Batman-Hasankeyf karayolunda hafriyat kamyonun altına giren otomobil kağıt gibi ezildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Batman-Hasankeyf birinci köprüde Irak uyruklu sürücünün kullandığı 24 A 7045 plakalı otomobil, 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonetine arkadan çarptı.

Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada 2'si kadın 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Araç içinde sıkışan vatandaşlar AFAD tarafından çıkartıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprü bir süre trafiğe kapatıldı.

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