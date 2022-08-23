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Akaryakıt istasyonunda cinayet

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Akaryakıt istasyonunda cinayet

Son dakika haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Samet G. Jandarma JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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