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5 gün boyunca sağanak yağış! Meteoroloji'den üst üste uyarılar! İstanbul'u da etkisi altına alacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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5 gün boyunca sağanak yağış! Meteoroloji’den üst üste uyarılar! İstanbul’u da etkisi altına alacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük haritalı hava tahmin raporunda kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ili etkisi altına alacak sağanak yağışın hafta boyu süreceği belirtilirken vatandaşlardan olası sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Peki sağanak yağış ne zaman sona erecek? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan haritalı paylaşımda yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve çok sayıda ilde önümüzde 5 gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Yağmurun yağacağı iller arasında İstanbul da yer alırken vatandaşlardan olası sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, kuzeybatı kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BURSA'YI DA ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyardı.

Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:
"Yağışların bu akşam saatlerine kadar Bilecik il geneli ile Bursa'nın doğu (Orhangazi, İznik, Yenişehir, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel, İnegöl, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık), Eskişehir batı (Odunpazarı, Tepebaşı, Sarıcakaya, Mihalgazi, İnönü, Seyitgazi), Kütahya'nın kuzey ve doğu (Kütahya il merkezi, Domaniç, Tavşanlı, Aslanapa, Altıntaş) ilçelerinde görülmesi beklenmektedir. Kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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