Son dakika: Gaziantep'te katliam gibi kaza! Vali acı haberi verdi: 16 kişi hayatını kaybetti | Kahreden detaylar
Son dakika haberi... Gaziantep'den kahreden haber geldi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Gül, "Vefat eden vatandaşlarımızın aralarında 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli, 2 gazeteci var." ifadelerini kullandı. Öte yandan otobüste İstanbul'dan Diyarbakır'a giden 35 yolcu bulunuyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da kazayla ilgili açıklama geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı, boğazı düğümlendi. Peki kazanın ana sebebi ne? İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, A Haber canlı yayınında anlattı. İşte olay yerinden korkunç kareler...
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İKİ MUHABİR CAN VERDİ
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 4 sağlık personeli ile İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
EN ACI ANONS! A HABER MUHABİRİ GÖZYAŞLARINI TUATAMADI
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı boğazı düğümlendi.
Geçgel, "Birçok olayda aslında hep birlikte çalışırdık haber takibi yapardık. Ne yazık ki arkadaşlarımız hayatını kaybetti. Hala olayının şokunu üzerimden atabilmiş değilim. O yüzden izleyicilerimizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
GAZİANTEP'TEKİ FECİ KAZANININ NEDENİ NE? UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
A Haber canlı yayınında konuşan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "Bir aracın devrilmesi veya kontrolden çıkmasının temel etkilerinden bir tanesi hem sürücünün dalgınlığı olabilir hem de çevre şartlarındaki fonksiyonlar olur. İlk kaza yapan araçtan yayılan mazot olabilir bu yağ olabilir motorun diğer aksamından gelen yağ olabilir. Böylece karayolunu kayganlaştırmış olabilir dolayısıyla otobüs de bu zeminden geçerken bir kontrol kaybına uğradığı gözüküyor. Şu anda biraz daha netleşen durumda açıkçası kazanın ana sebebinin karayolu üzerinde dağılan yağ ve akıntılardan kaynaklandığı biraz daha net bir durum." dedi.
İleri Sürüş Teknikleri Büyükçınar, sözlerine şöyle devam etti:
KAZANIN ANA SEBEBİ NE?
Şu anda biraz daha netleşen durumda açıkçası kazanın ana sebebinin karayolu üzerinde dağılan yağ ve akıntılardan kaynaklandığı biraz daha net bir durum.
HIZ FAKTÖRÜ DE OLABİLİR
Ama her zaman şunu söylüyoruz bir kaza neticesinde soğukkanlılığı koruyup diğer sürücüleri uyarmak çok önemli ama buna vakit var mıydı yani şu durum çok önemli içinde bulunduğumuz imkanları en seri şekilde kullanmamız lazım. Ama hız da bunun içerisinde yine de var gibi duruyor. Çünkü özellikle şu anda yeni nesil otobüslerin frenleme sistemleri sadece bir frenleme sistemleri yok bu konuyla alakalı hız faktörünün de olabileceği endişesini taşıyoruz.
VALİ GÜL: 16 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ
Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.
Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.
Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 16 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 4 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.
ULAŞIMA KAPANDI
Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Nizip istikametine doğru olan bölümü ulaşıma kapatıldı.
GAZİANTEP VALİLİĞİ: SAKOM'U ARAYIN
Gaziantep Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada, yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, SAKOM'u arayarak bilgi alabilirler." ifadeleri kullanıldı.
SAKOM İletişim Numarası : 0506 801 81 81
"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kazayla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Soylu, "Başımız sağ olsun. Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre; 4 Sağlık Görevlisi, 2 İHA Muhabiri, 3 İtfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin" dedi.
İŞTE HAYATINI KAYBEDEN İHA MUHABİRLERİ
Muhammed Abdulkadir Esen
Umut Yakup Tanrıöver
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