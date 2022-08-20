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Son dakika | Antalya'da feci kaza! 25 yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2022
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Son dakika | Antalya’da feci kaza! 25 yaralı var

Son dakika haberi...Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otobüsün karıştığı kazada, 2’si ağır 25 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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