100 milyonluk vurgunda hesap vakti! Tele-dolandırıcılar hakim karşısına çıkacak

BÜYÜK VURGUN

Sabah'ın haberine göre, Birkaç gün sonra başka bir bankanın Tarabya şubesine giden genç mühendis 500 bin dolar daha çekti. Ertresi gün 100 bin dolar, 50 bin dolar daha. Bu paraları da yanına gelen genç adama veren genç kadın, günlerce banka banka dolaşarak tüm gayrimenkul ve ziynet eşyalarını sırt çantasına koyarak polislere verdi. Parmak izi çalışması yapıldıktan sonra aranacağını düşünen genç kadın, günlerce aranmadığında ise dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde 9 ilde operasyon düzenledi. Telefonla aradıkları kişileri polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandırıp, dolandırıcılık yapan 36 şüpheli, İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.