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Son dakika: Düzce'de zincirleme kaza: 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Son dakika: Düzce’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Son dakika haberine göre TEM otoyolu Düzce mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, TEM yolu Bataklıçiftlik mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Yaşar yönetmindeki 34 DK 7125 plakalı otomobil, aynı yöndeki Kamil Mamuk'un kullandığı 38 YT 729 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ise Gökhan Yıldız'ın kullandığı 34 AR 943 plakalı otomobil ile Engin Söylemez'in 06 BHS 943 plakalı otomobiline çarptı.

YARALILAR VAR

Kazada otomobillerde bulunan Feyzanur Yıldız, Leyla Yıldız, Mehmet Yaşar, Zeyno Yaşar, Halim Yaşar, Yahya Serdar Tekeoğlu ve Gülseren Tekeoğlu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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