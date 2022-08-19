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Hollanda'da ‘fişini çekeceğiz’ denilmişti! Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'den sevindiren haberler var

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Hollanda’da ‘fişini çekeceğiz’ denilmişti! Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den sevindiren haberler var

Hollanda'daki doktorların 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk ettiği Dilara Şahin, Türkiye'de uygulanan tedaviyle yeniden hayata dönüyor. Dilara 1 senenin ardından ilk defa yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkürleri dile getirmişti. Dilara'nın babası Oğuz Şahin A Haber'e yaptığı açıklamada kızının sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı ve güzel haberleri aktardı.

Hollanda'da doktorlar tarafından hayat fişinin çekilmesi istenen ve adeta ölüme bırakılan Dilara Şahin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine ambulans uçakla Türkiye'ye götürülmüştü.

YAVAŞ YAVAŞ HAYATA TUTUNUYOR

Dilara Şahin, Türkiye'de Siyami Ersek ve Marmara Üniversitesi hastanelerinde yapılan tedavilerin ardından adım adım hayata dönüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

Şahin'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Dilara Şahin, gözlerini açtı, yürüyebiliyor, konuşabiliyor. Son olarak iyileşen Dilara'nın sosyal medya adresinden sürpriz bir paylaşım geldi. Dilara, Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür mesajı yayınladı.

BABA OĞUZ ŞAHİN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Dilara'nın babası Oğuz Şahin, kızının sağlık durumuyla ilgili konuştu. Şahin şunları söyledi:

"Şu anki durumu çok iyi. Kurumaya terk edilmiş bir fidandı. Şükürler olsun o fidan tutmaya başladı. Şimdi çiçek açmasını bekliyoruz. O günleri de inşallah göreceğiz. Önce Siyami Ersek ardından Marmara Üniversitesi'nde inanılmaz bir emek harcandı."

Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR VİDEOSU
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