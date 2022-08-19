Hollanda’da ‘fişini çekeceğiz’ denilmişti! Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin’den sevindiren haberler var

BABA OĞUZ ŞAHİN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Dilara'nın babası Oğuz Şahin, kızının sağlık durumuyla ilgili konuştu. Şahin şunları söyledi:

"Şu anki durumu çok iyi. Kurumaya terk edilmiş bir fidandı. Şükürler olsun o fidan tutmaya başladı. Şimdi çiçek açmasını bekliyoruz. O günleri de inşallah göreceğiz. Önce Siyami Ersek ardından Marmara Üniversitesi'nde inanılmaz bir emek harcandı."