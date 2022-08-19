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Son dakika: Türk komandoları Suriye'nin kuzeyinde 5 teröristi öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Son dakika: Türk komandoları Suriye’nin kuzeyinde 5 teröristi öldürdü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok." ifadelerine yer verildi. Bakanlık, Türk komandolarının 5 teröristi öldürdüğünü duyurdu.

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