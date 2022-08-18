Son dakika: Motosiklet bisiklet ve scooter sürücüleri dikkat! Artık zorunlu oldu

"SÜRATLİ MOTOR KULLANMIYORSANIZ REFLEKTÖRLÜ İŞÇİ YELEĞİ DE İŞ GÖRÜR"



Zafer Akçay "Gözlük zorunluluğu da var. Bu yeleklerin ceketlerin fiyat aralığı geniş bir makas. Çok ucuzu da var çok pahalısı da var. Motosiklet için reflektif yelek aranınca 250 liradan bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Reflektif yelek diye aranırsa işçilerin giydiği yelekler de aynı işi görür. Eğer süratli motor kullanmıyorsanız o yelek de aynı işi görür. O yelekler de yaklaşık 30 liradan satışa sunuluyor. Bu 30 liralık yelek can kurtarabilir. Bana kalırsa motosiklet sürücüleri reflektif olan giysileri 24 saat giymeli ama güneş batımından itibaren giyilmeli" diye konuştu.