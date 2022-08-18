Meteorolojiden sağanak yağış ve aşırı sıcak uyarısı! İstanbul, İzmir, Ankara… (19 Ağustos 2022 hava durumu)
Yarın başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’nin büyük bir kısmı, Karadeniz Bölgesi’nin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşecek mi? Diğer yandan Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı. İşte 19 Ağustos 2022 ve gelecek 4 günün haritalı hava durumu…
Meteorolojiden flaş sağanak yağış ve aşırı sıcak uyarısı geldi.
SON DAKİKA HABERİNE GÖRE; yarın (19 Ağustos 2022 Cuma) başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin büyük bir kısmı, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diğer yandan Meteoroloj Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.
İşte 19 Ağustos 2022 ve gelecek 4 günün haritalı hava durumu…
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