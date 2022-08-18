Aydın Söke’de orman yangını
Aydın’ın Söke ilçesinde ormanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı arazözler sevk edilerek müdahale başlatıldı.
Söke ilçesine bağlı kırsal Akçakonak Mahallesinin üst kısmındaki ormanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevleri fark eden yöre halkı, durumu bildirdi.
YANGINA YOĞUN MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa süre yayalan ve onlarca metre yüksekliğe çıkan alevler geceyi aydınlattı.
Ekipleri yangının yayılmasının önüne geçmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
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