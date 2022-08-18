19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın Söke’de orman yangını

Aydın Söke’de orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
ABONE OL
Aydın Söke’de orman yangını

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı arazözler sevk edilerek müdahale başlatıldı.

Söke ilçesine bağlı kırsal Akçakonak Mahallesinin üst kısmındaki ormanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevleri fark eden yöre halkı, durumu bildirdi.

YANGINA YOĞUN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre yayalan ve onlarca metre yüksekliğe çıkan alevler geceyi aydınlattı.

Ekipleri yangının yayılmasının önüne geçmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Aydın’da orman yangını AYDIN'DA ORMAN YANGINI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA