Kastamonu’da can pazarı! Karşı şeritten uçarak çok sayıda otomobile çarptı! İşte kaza yerinden görüntüler...

Ancak 300 metre ileride durabildik biz. Aracımız devrilmedi. Şansa el frenini çektik ve gelip burada durduk. İki kişiyi kontrol amaçlı hastaneye getirdiler. Aracımız, ilk bize çarpmanın etkisiyle bu hale geldi. Biz başka hiçbir yere çarpmadık. Araba çarpınca bu hale geldik" dedi.

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