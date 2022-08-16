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Şanlıurfa'da pazar yerinde silahlı saldırı! Otomobili çapraz ateşe aldılar! Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Şanlıurfa’da pazar yerinde silahlı saldırı! Otomobili çapraz ateşe aldılar! Güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda belediyede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da, otomobiliyle pazara alışveriş yapmaya gelen Ahmet İpkin Saitoğlu (31) çapraz ateşe tutularak öldürüldü.

Olay, öğleden sonra Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için pazara gelen Ahmet İpkin Saitoğlu'nun kullandığı 52 ES 383 plakalı otomobile, kimliği saptanmayan kişilerce çapraz ateş açıldı.

Pazar yerinde korku dolu anların yaşandığı olayda, ağır yaralanan Saitoğlu, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Pazar yerinde silahlı saldırı PAZAR YERİNDE SİLAHLI SALDIRI

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