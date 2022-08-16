Pazar yerinde silahlı saldırı! Otomobili çapraz ateşe aldılar

Şanlıurfa’da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda belediyede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.