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Pazar yerinde silahlı saldırı! Otomobili çapraz ateşe aldılar

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Giriş: 16.08.2022 18:09
Şanlıurfa’da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda belediyede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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