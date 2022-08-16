Bir garip olay: Fatih’te 3 ev duvarsız kaldı!

"BİZİM VE ARKA KOMŞUNUN DUVARI YIKILDI"

Evinin duvarı yıkılan Mehmet Kabak, "İşteydim. Komşular evin duvarının yıkıldığını söyledi. Geldik, bu haldeyiz. Mağduruz. Yan bina kentsel dönüşümden dolayı yıkım vardı. Bizim ve arka komşunun duvarı yıkıldı. Alt katında aynı şekilde. Toplamda 3 daire. Bu şekilde kalınmaz burada. Gidecek bir yerimiz de yok" dedi.