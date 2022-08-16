Bir garip olay: Fatih’te 3 ev duvarsız kaldı!
İstanbul’un Fatih ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir apartman ile bitişiğindeki iki binanın ortak duvar kullandığı ortaya çıktı. Binanın yıkılmasının ardından yandaki binalarda 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında üç katlı bir bina için yıkım kararı alındı.
Kentsel dönüşüme giren bina yıkılırken bitişiğinde bulunan iki binayla bazı katların ortak duvarı kullandığı ortaya çıktı. Yıkımın ardından 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı.
Yıkım esnasında dairelerde kimsenin bulunmaması herhangi bir yaralanma veya can kaybını önledi. Duvarsız dairelerde oturan bina sakinleri yetkililerden yardım beklerken belediye ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
"BİZİM VE ARKA KOMŞUNUN DUVARI YIKILDI"
Evinin duvarı yıkılan Mehmet Kabak, "İşteydim. Komşular evin duvarının yıkıldığını söyledi. Geldik, bu haldeyiz. Mağduruz. Yan bina kentsel dönüşümden dolayı yıkım vardı. Bizim ve arka komşunun duvarı yıkıldı. Alt katında aynı şekilde. Toplamda 3 daire. Bu şekilde kalınmaz burada. Gidecek bir yerimiz de yok" dedi.
"YAN TARAFIN İNŞAAT YIKIMINDAN KAYNAKLANDI"
Yaşananları anlatan ev sahibi Yılmaz Güder, "Ben evde yoktum. Allah'tan çoluk çocuk da tatildeydi. Komşularım telefon açtı. Gardırop ön tarafa doğru gelmiş. Duvar patlamış. Yan tarafın inşaat yıkımından kaynaklandı. Bizim duvara vurdular mı ya da kepçe mi değdi, bilmiyorum. Allah'tan çocuklar tatildeydi. Çocuklar olsa belki gardırop üzerine devrilirdi. Dışarısı gözüküyor. Yağmur yağsa sular içeri girer. İnşallah hasarı karşılarlar" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Borsa neden düşüyor son dakika | 16 Ağustos Borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi son durum
- DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? YÖK DGS tercih robotu!
- AÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 AÖL 1. dönem kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!
- KYK başvuru takvimi açıklandı mı? 2022-2023 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? Yurt ücretleri ne kadar?
- ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? 2022 üniversite 2. tercih ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar ve taban puanlar!
- Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli? Metin Işık şarkıları hangileri? Metin Işık silahlı saldırı olayı nedir?
- Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 20 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MEB atama takvimi
- e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları sorgulama: 2022 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
- 8.250 TL promosyon müjdesi! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
- Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- KPSS önlisans başvuru saat kaçta bitecek? 2022 KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor?
- SON DAKİKA | EYT'de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? Primi eksik olanlar için emeklilik formülleri