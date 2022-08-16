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Bir garip olay: Fatih’te 3 ev duvarsız kaldı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Bir garip olay: Fatih’te 3 ev duvarsız kaldı!

İstanbul’un Fatih ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir apartman ile bitişiğindeki iki binanın ortak duvar kullandığı ortaya çıktı. Binanın yıkılmasının ardından yandaki binalarda 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında üç katlı bir bina için yıkım kararı alındı.

Kentsel dönüşüme giren bina yıkılırken bitişiğinde bulunan iki binayla bazı katların ortak duvarı kullandığı ortaya çıktı. Yıkımın ardından 3 dairenin cephesi duvarsız kaldı.

Yıkım esnasında dairelerde kimsenin bulunmaması herhangi bir yaralanma veya can kaybını önledi. Duvarsız dairelerde oturan bina sakinleri yetkililerden yardım beklerken belediye ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

"BİZİM VE ARKA KOMŞUNUN DUVARI YIKILDI"

Evinin duvarı yıkılan Mehmet Kabak, "İşteydim. Komşular evin duvarının yıkıldığını söyledi. Geldik, bu haldeyiz. Mağduruz. Yan bina kentsel dönüşümden dolayı yıkım vardı. Bizim ve arka komşunun duvarı yıkıldı. Alt katında aynı şekilde. Toplamda 3 daire. Bu şekilde kalınmaz burada. Gidecek bir yerimiz de yok" dedi.

"YAN TARAFIN İNŞAAT YIKIMINDAN KAYNAKLANDI"

Yaşananları anlatan ev sahibi Yılmaz Güder, "Ben evde yoktum. Allah'tan çoluk çocuk da tatildeydi. Komşularım telefon açtı. Gardırop ön tarafa doğru gelmiş. Duvar patlamış. Yan tarafın inşaat yıkımından kaynaklandı. Bizim duvara vurdular mı ya da kepçe mi değdi, bilmiyorum. Allah'tan çocuklar tatildeydi. Çocuklar olsa belki gardırop üzerine devrilirdi. Dışarısı gözüküyor. Yağmur yağsa sular içeri girer. İnşallah hasarı karşılarlar" diye konuştu.

Fatih’te 3 evin duvarsız kaldı FATİH'TE 3 EVİN DUVARSIZ KALDI

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