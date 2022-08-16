16 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İSPARK otoparkında şoke eden olay! 4 araç...

İSPARK otoparkında şoke eden olay! 4 araç...

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
ABONE OL
İSPARK otoparkında şoke eden olay! 4 araç...

İstanbul Esenler'deki İSPARK'a ait kapalı otoparktan 4 aracın hız göstergesi ve ekranı çalındı. Durumu fark eden araç sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Dün gece Menderes Mahallesi'ndeki İSPARK kapalı otoparkına gelen kişi ya da kişiler, park halindeki 4 aracın hız göstergesi ile ekranını çalarak kaçtı.

Durumu fark eden araç sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA