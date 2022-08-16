Bursa’da tarihi ipek fabrikası binasında yangın | Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş A Haber’e konuştu

"CAN KAYBI YOK"

Aktaş "Yangında can kaybı yok. Yangın kontrol altında. Soruşturmalar ilgili makamlarca yapılacak. Eve ve iş yerine yangının sıçramaması sevindirici. Tedbir amaçlı soğutma çalışmaları devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.





