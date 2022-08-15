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Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı! Kayseri'de dehşete düşüren olayda 5 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı! Kayseri’de dehşete düşüren olayda 5 kişi yaralandı

Kayseri'de ünlü sanatçı Metin Işık daha önce aralarında husumet bulunan aileye kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda 3'ü ağır 5 kişi yaralanırken, Metin Işık polis tarafından gözaltına alındı.

Kayserili ünlü sanatçı Metin Işık çocuk kavgası sonucu oluşan husumet sonrası komşu aileye kurşun yağdırdı. 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.I. evinden aldığı tüfekle etrafa ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olayda saçmaların isabet etmesiyle yaralanan N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Saçmaların isabet ettiği bazı araçlar da zarar gördü.

Polis, M.I. ve babası M.I'yı gözaltına aldı.

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