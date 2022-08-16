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Kocaeli'de evdeki tartışma kanlı bitti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Kocaeli’de evdeki tartışma kanlı bitti!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçakladı. Arbede sırasında araya giren 15 yaşındaki çocuk ise ağabeyi tarafından kazara bıçaklandı.

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