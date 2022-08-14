Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti! Süreyya Gürsel Evren kimdir? Destan, Masumlar Apartmanı ve Arka Sokaklar'da oynamıştı
Son olarak TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşerek hayatını kaybetti. Evren ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisinde de rol almıştı. Peki Süreyya Gürsel Evren kimdir? Neden öldü? İşte detaylar...
Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3'ncü katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Oyuncu Evren'in cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.
Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Sancaktepe Meclis Mahallesi Teraziler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu misafir olarak geldiği sitede üçüncü kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya Gürsel Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Evren'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.
SÜREYYA EVREN KİMDİR?
1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı.
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