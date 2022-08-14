Kağıthane’de dehşet anları! Motosikletle önünü kestikleri şahsı öldüresiye dövdüler

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup şüpheli alacaklı oldukları kişinin önünü motosikletle kesti. Daha sonra otomobil sürücüsünü aşağı indiren şüpheliler sürücüyü aralarına alarak darbetmeye başladı. Sürücüyü tekme tokat öldüresiye döven saldırganlar, hınçlarını alamayınca, otomobile de saldırmaya başladılar.



DEFALARCA TAŞLARLA OTOMOBİLE SALDIRDILAR

Yerde buldukları taşlarla ve metal eşyalarla otomobile saldıran şüpheliler defalarca otomobile vurdular. Bir türlü sakinleşmeyen şüphelilerden 2'si otomobilin üzerine çıkarak zıplamaya başladı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri olaya müdahale etti.