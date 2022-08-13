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Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2022
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Kocaeli’de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

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