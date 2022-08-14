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İstanbul'da korku dolu anlar! Hepimiz deprem oluyor sandık meğerse...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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İstanbul’da korku dolu anlar! Hepimiz deprem oluyor sandık meğerse...

Avcılar'da, duvarlarında çatlaklar oluşan bitişik iki bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.Gümüşpala Mahallesi Mercan Sokaktaki dörder katlı bitişik iki apartmanda sabaha karşı çatlaklar oluştu. Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk." ifadelerini kullandı.

Avcılar'da, duvarlarında çatlaklar oluşan bitişik iki bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Gümüşpala Mahallesi Mercan Sokaktaki dörder katlı bitişik iki apartmanda sabaha karşı çatlaklar oluştu. Bina sakinleri, çatırtı sesleri üzerine durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi ekipleri inceleme başlattı ve tedbir amacıyla iki binayı da tahliye ederek mühürledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Çatlaklar oluşan iki binanın kolonundaki sıvaların da döküldüğü görüldü. Çevre sakinlerinden Celal Taşkın, komşuların sesleri üzerine sabaha karşı uyandığını ve çatlaklar üzerine binaların boşaltıldığını anlattı.

Başka bir görgü tanığı Hakkı Cebecioğlu ise mahallede birçok binanın aynı durumda olduğunu söyledi.

"DEPREM OLUYOR DİYE UYANDIK"

Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk."

"PARÇA ALIP İNCELEYECEKLER"

Bina sakini başka bir kişi ise "Küt küt diye gürültü duyduk. Ona uyandık. Sabah 04.30 sıralarındaydı. AFAD'ı aradık. Polis zabıta ve AFAD ekipleri, geldi. Parça alıp inceleyecekler" dedi.

İstanbul’da korku dolu anlar İSTANBUL'DA KORKU DOLU ANLAR

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