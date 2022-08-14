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Ünlü oyuncu Cem Davran'dan acı haber! Bir tanem vefat etti diyerek duyurdu... Ünlülerden mesaj yağmuru

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2022 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
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Ünlü oyuncu Cem Davran’dan acı haber! Bir tanem vefat etti diyerek duyurdu... Ünlülerden mesaj yağmuru

58 yaşındaki oyuncu ve sunucu Cem Davran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada annesi Ayfer Naciye Davran hayatını kaybettiğini duyurdu. Cem Davran Tatlı Betüş, Ruhsar, Şaşı Felek Çıkmazı, Yuvam Yıkılmasın, Çocuğun Var Derdin Var, 8. Gün, Aşkın Tarifi gibi yapımlardaki rolleriyle tanınmıştı.

Tatlı Betüş, Ruhsar, Şaşı Felek Çıkmazı, Yuvam Yıkılmasın, Çocuğun Var Derdin Var, 8. Gün, Aşkın Tarifi gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu ve sunucu Cem Davran büyük bir acı yaşadı.

Ünlü oyuncu Cem Davran'ın annesi vefat etti. Cem Davran sosyal medya hesabından annesinin ölüm haberini duyurarak şunları yazdı "15 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı. Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran."

Davran'ın paylaşımına aralarında Songül Öden, Behzat Uygur, Demet Evgar gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda takipçisinden baş sağlığı mesajları yağdı.

Cem Davran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için; (Yarın) 15 Ağustos P.tesi öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı. Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran.''

Naciye Ayfer Davran'ın cenazesi 15 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılacak.

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