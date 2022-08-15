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Sinop’ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Sinop’ta kaza yapan araç kağıt gibi ezildi

Sinop’ta seyir halindeyken takla atan otomobil kağıt gibi ezildi, sürücü ise yaralandı. Meydana gelen kazanın tam olarak nasıl olduğu öğrenilemezken olay yerinde Sinop Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ekipleri ve trafik ekipleri bir süre delil topladı.

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