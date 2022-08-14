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İstanbul'da korku dolu anlar! Hepimiz deprem oluyor sandık meğerse...

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Giriş: 14.08.2022 22:47
Avcılar'da, duvarlarında çatlaklar oluşan bitişik iki bina, tedbir amacıyla tahliye edildi.Gümüşpala Mahallesi Mercan Sokaktaki dörder katlı bitişik iki apartmanda sabaha karşı çatlaklar oluştu. Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk." ifadelerini kullandı.
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