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Tokat'ta 3 kilogramlık mantar görenleri şaşırttı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Tokat’ta 3 kilogramlık mantar görenleri şaşırttı

Tokat'ın eşine zor rastlanır bir olay yaşandı. İle bağlı Başçiftlik ilçesinde bir kişi 3 kilogram ağırlığında mantar buldu.

İlçede ikamet eden 79 yaşındaki İdris Aymak, mantar toplamak için Aşağıyayla'ya gitti.

Yaylada mantar arayan Aymak, bir süre sonra 3 kilogram ağırlığında mantar buldu.

Aymak, yaylada bulduğu mantarı evine getirdiğini söyledi.

Oğlu ile mantarı tarttıklarını, 3 kilogram geldiğini anlatan Aymak, "Çapı 40 santimetre. Yıllardır mantar toplarım. İlk defa bu ağırlıkta mantar buldum." dedi.

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