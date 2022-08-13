13 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
ABONE OL
İstanbul-İzmir Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı

Son dakika yaşam haberi! İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa bölümünde, 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Demirtaş mevkisinde, sağanağın etkisiyle yavaş akan yolda, zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya çoğunluğu otomobil 15 araç karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süreliğine durdu. Kazaya karışan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı kontrollü şekilde yeniden sağlanmaya başladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA