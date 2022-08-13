Eşinin kurşunundan kaçmak için balkondan aşağıya atladı! Tekirdağ’da kan donduran olay

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Jandarma, olayın ardından kaçan E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.