13 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Eşinin kurşunundan kaçmak için balkondan aşağıya atladı! Tekirdağ'da kan donduran olay

Eşinin kurşunundan kaçmak için balkondan aşağıya atladı! Tekirdağ'da kan donduran olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
ABONE OL
Eşinin kurşunundan kaçmak için balkondan aşağıya atladı! Tekirdağ’da kan donduran olay

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kan donrudan bir olay yaşandı.Tartıştığı eşi E.K tarafından tabancayla yararlanan A.K 3.katta bulunan evlerinin balkonundan aşağıya atladı. Beton zemine düşen genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı eşi E.K. tarafından tabancayla yaralanan A.K. (35), 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan zemine atladı. A.K. hastaneye kaldırılırken, şüpheli koca E.K. ise kaçtı.

Olay, öğleden sonra Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi İstiklal Caddesi Beydoğan Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Bir çocuk sahipleri A.K. ile eşi E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre E.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğru ateş açtı.

Merminin başını sıyırarak yaraladığı A.K., kaçarak kendisini balkondan attı. Apartmanın altındaki iş yerlerinin terasındaki beton zemine düşen A.K.'yı görenler, dunumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma, olayın ardından kaçan E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Eşinin kurşunundan kaçmak için balkondan aşağıya atladı! EŞİNİN KURŞUNUNDAN KAÇMAK İÇİN BALKONDAN AŞAĞIYA ATLADI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA