Meteoroloji SON DAKİKA uyardı! 13 Ağustos 2022 İstanbul Ankara İzmir... Şiddetli yağmur geliyor | Yarın hava nasıl olacak?

KOCAELİ 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu

MUĞLA 20°C, 33°C

Az bulutlu

15 AĞUSTOS 2022 PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI