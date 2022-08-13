Meteoroloji SON DAKİKA uyardı! 13 Ağustos 2022 İstanbul Ankara İzmir... Şiddetli yağmur geliyor | Yarın hava nasıl olacak?
Son dakika hava durumu haberine göre; Meteoroloji yapılan açıklamaya göre; birçok ilde yarın (13 Ağustos 2022) yağmur bekleniyor. Vatandaşlara sağanak yağış için uyarılırken 5 günlük hava durumu verileri de paylaşıldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir’de hava yarın nasıl olacak? Tatil bölgelerinde hava yağmurlu mu olacak açık mı olacak? Sıcaklıklar düşecek mi çıkacak mı? Pazartesi Türkiye genelinde hava nasıl olacak? Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara’da rüzgar hangi yönlerden esecek? İşte 81 ile ait hava durumu tahminleri ve detayları…
SON DAKİKA HABERİ! Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı ile güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerde Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İLLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de hava yarın nasıl olacak? Tatil bölgelerinde hava yağmurlu mu olacak açık mı olacak? Sıcaklıklar düşecek mi çıkacak mı? Pazartesi Türkiye genelinde hava nasıl olacak? Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Marmara'da rüzgar hangi yönlerden esecek? İşte 81 ile ait hava durumu tahminleri ve detayları…
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu ve Karabük çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Sakarya'nın güney, Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Sakarya ile Kocaeli'nin doğu çevreleri, İstanbul Anadolu Yakası'nın güney kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Bilecik ile Sakarya'nın güney, Bursa'nın güney ve doğu çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
14 AĞUSTOS 2022 PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI
KOCAELİ 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu, doğu çevreleri bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C, 36°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 32°C
Az bulutlu
MUĞLA 20°C, 33°C
Az bulutlu
15 AĞUSTOS 2022 PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 33°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir ile Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatı çevrelerinin bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ilk saatlerde Eskişehir ile Ankara'nın kuzey ve batı, Çankırı'nın batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
16 AĞUSTOS 2022 PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI
ANKARA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı çevreleri bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 21°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
17 AĞUSTOS 2022 PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI
SİNOP 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Ordu'nun iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 19°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇORUM 16°C, 32°C
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS 12°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
18 AĞUSTOS 2022 PAZAR HAVA DURUMU HARİTASI
MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 36°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 39°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?
Güney Ege ile Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
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